Hyper School oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.

Kopya ustaları burada mı? Okulda seviyemizi belirlemek için yapılan birden fazla sınav oluyor. Bizler de bu sınavları geçmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Fakat bazen yeterli gelmeyebiliyor ya da bir kısmını aklımızda tutamayabiliyoruz. İşte böyle durumlarda öğretmene yakalanmadan kopya çekmeye çalışıyoruz. Eğer doğru zamanda doğru atakları yaparsan bir sorun çıkmadan sınavı bitirebilirsin. Fakat bu konuda çok dikkatli olmalısın. Hocanın bakmadığı anda hamle yapmalısın. Sadece bu kadar ile de kalmıyor. Servis işlerinden kitaplık düzenlemeye kadar bir çok işi de sen yapmalısın. Sıınıfın haylaz çocukları gibi olabilirsin. Ama bazı zamanlar uslu öğrenciler gibi tahta silip çöpleri çöp kovasına atıp kitaplıkları düzenleyebilirsin.

Ayrıca atmosferi ve grafikleriyle eğlenceye renk katan bir yanı da var. Gerçek anlamda yaşıyormuşsunuz gibi strese gireceğiniz ve heyecanlanacağınız sıradışı bir oyun. Daha önce deneyimlemediğiniz şeyleri yaşamak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.