DreamSky’ın başarılı mobil oyunlarından birisi olarak karşımıza çıkan I Monster: Dark Dungeon Roguelike mobil bir macera oyunudur.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda bol efektli bir RPG dünyası bizleri karşılıyor olacak. Kötülüklere karşı savaşacağımız oyunda kendi karakterimiz ile ilerleyecek ve ilerledikçe de benzersiz düşman modelleri ile karşı karşıya geleceğiz. Çok sayıda farklı maceranın yer aldığı yapımda oyuncular özel bir beceri sistem ile karşılaşacaklar.

Oyuncular özel beceri sistemi ile çeşitli karakterler arasında seçimler yapabilecek bol ekipman ile düşmanları etkisiz hale getirebilecekler. İki farklı mobil platformda oyuncular tarafından oldukça beğenilen mobil macera oyunu 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Google Play’de 5 üzerinden 4.1 gibi bir inceleme skor puanı alan yapım başarılı gidişatına devam ediyor.