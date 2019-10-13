i Peel Good, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan oyunda farklı meyveleri soyarak puan kazanıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda meyve soyarak rahatlayabiliyor ve daha iyi hissedebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz i Peel Good oyununu mutlaka denemelisiniz. Renkli görselleri ve eşsiz atmosferiyle de ön plana çıkan i Peel Good sizleri bekliyor.

i Peel Good oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.