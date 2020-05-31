Idle Air Force Base

Hava Kuvvetleri Üssü bu yıl oynayacağınız en eğlenceli oyun: Dünyanın en iyi hava kuvvetlerini inşa etmeniz gereken bu oyunda eğlenceli, stratejik askeri hız ihtiyacını hissedin. Böylece savaş yapabilir, şehirler alabilir ve ülkeleri fethedebilirsiniz.

Siz Air Marshall'sınız ve düşman dünyaya yayılıyor. Öğrencilerinizi ciddi ve zorlu eğitim alanlarında tam nitelikli pilotlar olacak şekilde eğitmeniz gerekiyor. İtici koltukları uygulamaktan G-Force jiroskoplarına, bomba atışına, paraşüt eğitimine kadar detaylı uçuş derslerine hazır mısın?

Eğitiminiz tamamlandıktan sonra filonuz bir drone, savaş uçağı, uçak gemisi ve savaş uçağı saldırısı başlatmaya hazır olacak. Bir komutan olmanıza ya da bir çeşit kapitalist veya milyarder olmanıza gerek yok, sadece eğitim birliklerinde en iyisi ve savaş için bir stratejist olun.