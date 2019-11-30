Kendi benzin istasyonunuzu işleterek sayısız arabaya hizmet vereceğiniz ve oto yıkama yaparak ekstra gelir elde edeceğiniz Idle Car Tycoon, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyudur.

Basit grafikleri ve anlaşılır menüsü ile zorlanmadan oynayacağınız ve sürükleyici özelliği ile bağımlısı olacağınız bu oyunda amaç, oto yıkama ve benzin istasyonu işleterek yüzlerce farklı araca hizmet vermek ve şirketinizi geliştirerek hizmet kalitesini artırmaktır. Küçük bir dükkanla başlayarak işleri yoluna koydukça daha büyük bir işletme açabilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça ve para kazandıkça oto yıkama sistemlerini geliştirebilir ve tek seferde daha fazla aracı yıkayabilirsiniz.

Oyunda işletmeciliğini üstleneceğiniz farklı büyüklüklerde dükkanlar yer almaktadır. Ayrıca ilerleyen seviyelerde kullanabileceğiniz onlarca yıkama ve benzin aktarma sistemi bulunmaktadır. Hayalinizdeki istasyonu kurarak milyoner olabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Car Tycoon ile sizde kendi dükkanınızı açabilir ve ticarete atılabilirsiniz.