Kendimize ait bir şehir kurmaya çalışacağımız Idle Cartoon City Empire: Miner’da hem çiftçilik yapacak hem de şehrin yönetiminden sorumlu olacağız.

Mobil platforma sayısız oyun geliştiren ve yayınlayan Foranj imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Idle Cartoon City Empire: Miner tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Klasik oyun türleri arasında yer alan yapımda oyuncular kendilerine verilen alan içerisinde binalar inşa edecek, çevre düzenlemeleri gerçekleştirecek ve hoş bir görünüme sahip olan bir şehir elde etmeye çalışacaklar.

Rengarenk bir atmosferin yer aldığı yapımda inşa ettiğimiz evleri yükseltebilecek, kiraya verecek ve para kazanmaya çalışacağız. Şehrimizi ne kadar geliştirirsek gelirlerimizde o kadar yüksek bir şekilde karşımıza çıkacak.

Sonsuz bir oynanışa sahip olan yapımda herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan şehrin yöneticiliğini yapacağız.