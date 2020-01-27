Idle Drops, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir arcade oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil arcade oyunu olarak ön plana çıkan Idle Drops sizleri bekliyor. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız ve becerilerinizi sınamanız gerekiyor. Oyun içi para kazanarak farklı itemlerin kilitlerini açabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Idle Drops sizleri bekliyor. Bağımlılık yapıcı bir etkiye de sahip olan oyunda hikayeyi ortaya çıkarmak için de mücadele ediyorsunuz.

Idle Drops oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.