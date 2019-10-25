Idle Fish Aquarium

Bir akvaryum imparatorluğu kurun! Küçük mobil okyanusta sevimli balıklar var. Benzersiz balık türleriyle yeni balık tanklarının kilidini açın. İşletmenizi bir üst seviyeye taşıyacak renkli ve eğlenceli bir akvaryum inşa edin.

Algler oksijen üretir, balıklar oksijen kabarcıklarını toplar ve bunları oksijen tanklarına taşır. Süreci hızlandırmak ve daha fazla para kazanmak için daha iyi teçhizata, yeni balıklara ve alglere yatırım yapıyorsunuz.Bu özel akvaryumda taco balığı, akıllı telefon balığı, robot balığı, karpuz balığı ve daha pek çok eğlenceli balık türü bulacaksınız. Değerli oksijen dolu tankları toplayarak hepsini keşfedin.

Fabrikanızı yükseltin, kazanma işlemini hızlandırmak ve bir sonraki balık kapitalisti olmak için daha iyi ekipmanlara yatırım yapın.







