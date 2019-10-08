Idle Fitness Gym Tycoon

Spor imparatorluğunu yönetmeye hazır mısın? Mütevazı bir yerden başlayın ve işinizi büyütmek için çok çalışın. Yeni spor salonu ekipmanı ekleyin ve daha fazla spor aktivitesi içerecek şekilde tesisinizi genişletin.

Ağırlık odanızı iyileştirin, Aerobic sınıfınızı daha çekici hale getirin, antrenör kiralayın ve terfi ettirin ya da ünlüleri spor salonunuza davet edin. Pilates, Yoga veya Zumba derslerinde liderlik edin. Karate, Boks, Judo ve Crossfit'te en iyi eğitimi verin. Vücut geliştirme ve ağırlık kaldırma için alanlar yaratın ve birden fazla koşu bandı ve eliptik eğitici takın.

Kürek tekniğini eğitebilir, dayanıklılığını kontrol edebilir veya bir sonraki şampiyonluğunu planlayabilirsin. Yeni sporlar yapmak, imparatorluğunuzu akıllıca yönetmek ve spor zengini olmak için yeni alanlar inşa edin. Müşterilerinizi mutlu etmek için tesislerinizi yükseltin. Onların geri bildirimleri büyümenizi sağlayacak.