Mobil platformda oyuncuları suç dünyasına götürecek olan Idle Gangster rol oyunları arasında yer alıyor. Ameba Platform imzası ile geliştirilen Idle Gangster, Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oldukça geniş kitlelere ulaşmayı bşaaran yapımda oyuncular birbirinden farklı düşmanlar ile mücadele edecek ve şehrin yönetimini elde edebilmek için savaşacaklar.

Basit grafiklerin ve rengarenk içeriklerin yer aldığı oyunda PvP mücadelelerine de katılabilecek ve kendimizi gösterebileceğiz. Oyun içerisinde tatmin edici düzeyde bir içerik kalitesi bekliyor olacak. Oyuncular herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan Idle Gangster’ı oynayabilir ve aksiyon dolu anlar yaşayabilirler. Yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Oyun şuana kadar 100 binden fazla oyuncu tarafından oynandı ve oynanmaya devam ediyor.