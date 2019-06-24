Mobil platformda oyunculara sayısız kaliteli oyun sunan Hothead Games şu sıralar Idle Golf ile oyuncuların beklentilerini karşılamaya devam ediyor.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda yer alan Idle Golf rengarenk yapısı ile dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı golf oyuncularının yer aldığı yapımda hem erkek hem dişi sporcular da yer alıyor. Oyuncular golf sahası yönetecek ve para kazanarak bu alanda başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Tamamen ücretsiz olarak oynanan Idle Golf, 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor. Basit arayüzleri ve rengarenk içerikleri ile her kesimden oyuncunun ilgisini çekmeyi başaran yapım günden güne kitlesini artırmaya devam ediyor.