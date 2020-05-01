Leo Wei Games tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Idle Investor ile kendi kasabamızı kuracak ve yönetmeye çalışacağız.

Mobil klasik oyun olarak hem Android hem de iOS platformunda lansmana çıkan Idle Investor günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan oyunda binalar inşa edecek ve kendi kasabamızı kurmaya çalışacağız. Kurduğumuz kasaba da dükkanlardan ve evlerden kira alarak para kazanacak, diğer bir yandan da kasabamızı geliştirmeye devam edeceğiz.

Ücretsiz olarak indirilip oynanan oyun içerisinde oldukça zengin bir içerik yapısı da bizlere sunuluyor. Yapım da yollar yapabilecek, farklı bina türleri inşa ederek farklı amaçlar için kullanabileceğiz.

Gelişmemiş bir kasaba ile başlayacağımız oyunda en gelişmiş kasabayı hayata geçirmeye çalışacağız.