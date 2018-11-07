Mobil rol oyunları arasında yer alan Idle Knight ücretsiz olarak oynanıyor. Codex7 Games imzası ile geliştirilen ve mobil oyunculara sunulan yapım da savaşlara katılacak ve galibiyetle ayrılmaya çalışacağız.

Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı oyunda çevrimiçi olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile gerçek zamanlı olarak savaşlara katılacağız. Oyuncular askerlerinin ve karakterlerinin yeteneklerini yükseltebilecek ve onları daha güçlü bir hale getirebilecekler. Farklı oyun modları ile dünyanın farkı yerlerindeki oyuncuları karşı karşıya getiren yapım şuan düşük bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Henüz beta sürecinde olan mobil rol oyunu bin oyuncu tarafından keyifle oynanıyor. Tam sürüm ile oyuncu kitlesini artıracak olan yapım ücretsiz fiyat etiketi ile de oyun severlerin yüzünü güldürecek. 5 farklı kamptan kahramanlar toplarak başlayacağımız oyunda otomatik savaş modu ile çevrimiçi olmasanız bile savunma yapabileceksiniz.

Kaliteli grafik ve eğlenceli ses efektleri ile desteklenen yapım tamamen ücretsiz olara oynanabilecek.

İyi oyunlar dileriz.