Mobil platformda birbirinden güzel oyunların sahibi olan AppQuantum yine oyuncuların yüzünü güldürecek bir oyun ile karşımıza çıktı.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformlarında oynanan Idle Light City ile eğlenceli anlar yaşayacağız.

Tıklama oyunu olarak ifade edilen Idle Light City’de karanlığa gömülmüş bir şehri yeniden aydınlığa kavuşturmak için mücadele edecek, şehrin karanlık yerlerini aydınlatmak için adımlar atacağız.

Bir ampul fabrikası yöneteceğimiz oyun içerisinde şehrin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli ve daha fazla ampul üretmeye çalışacağız. Yeni binaların kilidini de açabileceğimiz oyun içerisinde keşfedilebilir bir düzine içerikte bizleri bekliyor olacak.

Eşsiz ve bağımlılık yapıcı bir oyun olarak değerlendirilen başarılı simülasyon oyunu 7’den 70’e her kesimden oyuncuya hitap eden bir oynanışa sahip.

Idle Light City ücretsiz olarak mobil platformda oynanmaya devam ediliyor.