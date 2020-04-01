Idle Mafia, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz mafya simülasyon oyunu. Guns of Glory, King of Avalon, Bizim Çiftlik Sahil gibi milyonlarca indirmeye ulaşan popüler mobil oyunların geliştiricisi Century Game’e ait. Mafya oyunlarını seviyorsanız, Idle Mafia - Tycoon Manager’ı tavsiye ederim.

En iyi mafya simülasyon oyunu Idle Mafia’da yer altı dünyasına giriş yapıyorsunuz. Fakir aileden çıkmış bir çete olarak başladığınız oyuna sokakların kralı olarak devam ediyorsunuz. Kumarhane, gece kulüpleri ve diğer mekanların başına geçiyor, pis işlerinizi yapacak ve sizi koruyacak korumalar alıyor, baskınlar yapıyor, sokaklarda dövüşüyor, kundaklamadan hırsızlığa birçok pis işe giriyorsunuz. Sokakları ele geçirerek ilerliyorsunuz. Büyüdükçe diğer mafya liderlerini de safınıza alıyor, altınızda çalışanlara görevler veriyorsunuz.