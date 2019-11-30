Farklı özelliklere sahip askerler ve büyücülerden kurulu dev bir orduyu yöneterek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Idle Magic, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, savaş haritasında yer alan bir dizi görevi yerine getirerek yeni askerlerin kilidini açmak ve ordunuzu güçlendirerek düşmanlarınıza karşı daha da güçlü birlikler oluşturmaktır.

Savaş meydanlarında rakiplerinizle kora kor mücadele ederek havadan düşen destek birimlerini toplayabilir ve askerlerinizi güçlendirebilirsiniz. Ayrıca meydan okuyarak rakiplerinizle düellolara katılabilir ve daha fazla ganimet toplayabilirsiniz.

Oyun içerisinde ok, kılıç, balta, mızrak, dikenli tokmak, zincir ve daha onlarca etkili silah yer almaktadır.

Ayrıca çeşitli büyüler yapan ilginç askerler ve sihirbazlar bulunmaktadır. Klasik oyunlar arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Idle Magic, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.