Idle Makeover

Sosyal medya dünyasını bir fırtına ile ele geçirirken, saç kesimi yaparken, maskeleri uygularken, dişleri beyazlatır, gözleri onarır ve her türlü kozmetiği kullanabilirsiniz. Müşterilerinizi yepyeni bir insana dönüştürün!

Owen, Amy, Willie ve acı çeken diğer hastalarımızı güzelleştirmek için kalpleri toplamalıyız. Daha sonra, bu kalpleri farklı fiziksel iyileştirmelere ve müdahalelere yatırmamız gerekecek. Saç ekimi, yüz bakımı, diş aletleri, ağda ve lazer gibi pek çok ekipman ile müşterilerinizi memnun edin.

Son derece çirkin insanların daha iyi görünmelerini sağlamak için yaratıcılığınızı göstermelisiniz ancak makyaj oldukça basit. Her makyaj işlemi için titiz olmak zorunda değilsiniz ancak onları güzelleştirmek için para harcayın. Tüm bunları gerçekleştirmek için sadece ekrana dokunmanız yeterlidir.