Idle Monster Happy Mansion in Click Away Village

Mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Idle Monster, canavar çiftliği kurabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, zombi ve canavarları çalıştırarak çeşitli sebzeler üretmek ve para kazanmaktır. Oyun, bilindik çiftlik oyunlarının aksine daha farklı bir hikaye üzerine tasarlanmıştır. Cadı, zombi, hobit ve daha birçok farklı karakteri kullanarak çiftliğinizde çeşitli sebze ve meyveler yetiştirebilirsiniz. Bu sayede altın kazanabilir ve yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda sıra dışı bitkiler, meyveler, sebzeler yetiştirebilir ve dünyaca ünlü binalar inşa edebilirsiniz. Kendi köyünüzü kurabilir ve arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ayrıca iksirler hazırlayarak daha fazla bitki ve sebze yetiştirebilirsiniz. Hem çevrimiçi, hem de çevrimdışı modları sayesinde istediğiniz gibi oynayabilir ve kendi çiftliğinizi kurabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Idle Monster, farklı canavarların yer aldığı ilginç bir çiftlik oyunu olarak dikkat çekiyor.