Farklı gezegenler keşfedebileceğiniz ve bu gezegenleri fethetmek için aksiyon dolu mücadeleler verebileceğiniz Idle Ninja Prime, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, Ninja karakteriniz ile uzay boşluğunda çeşitli gezegenlere yolculuk yaparak nefes kesen savaşlara katılmak ve fetihler yapmaktır. Önünüze çıkan bir yığın düşmanı hızla öldürerek yolunuza devam etmeli ve hedefe ulaşmalısınız. Düşmanlarınızı öldürerek çeşitli kaynaklar toplayabilir ve daha güçlü Ninjalar yetiştirebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı gezegen ve birbirinden ilginç özelliklere sahip birçok Ninja karakteri yer almaktadır. Karakterinizi geliştirerek savaşlarda daha başarılı olabilir ve topladığınız ganimetlerle yeni savaşçıların kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Idle Ninja Prime, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.