Idle Painter, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil simülasyon oyunu olan Idle Painter, kendi sanat bilgilerinizi açığa çıkarabileceğiniz bir oyundur. Renkli ve canlı görselleriyle dikkat çeken oyunda resimleri çözüyor ve bölümleri tamamlıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğinizi düşündüğüm Idle Painter, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Sanatsal işlerden hoşlanan herkesin zevkle oynayabileceğini düşündüğüm Idle Painter sizleri bekliyor.

Idle Painter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.