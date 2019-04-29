Farklı şekiller üreterek yüksek fiyatlara satabileceğiniz ve seviye atladıkça yeni şekillere ulaşabileceğiniz Idle Shapes, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ilginç bir üretim oyunudur.

Basit ve göz yormayan grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, ekranda yer alan farklı üretim butonlarına basarak çeşitli objeler üretmek ve ürettiğiniz bu objeleri pazarlayarak bol miktarda para kazanmaktır. İlk başta sadece belirli şekillerin üretimini yapabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni şekillerin kilidini açabilir ve daha yüksek fiyatlara satarak kazancınızı katlayarak ilerleyebilirsiniz. Stres giderici bölümleri ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda üçgen, kare, yıldız, beşgen, yuvarlak ve daha onlarca farklı şekle sahip ürün yer almaktadır. İster ürünlere tek tek dokunarak, isterseniz de otomatik moda alarak üretime hızla devam edebilir ve para kazanabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Shapes, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.