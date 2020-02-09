Idle Slice and Dice, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olarak ön plana çıkan Idle Slice and Dice oyununda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Oyunda bir kesme fabrikasını yönetiyor ve en zengin olmak için mücadele ediyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda farklı malzemeleri keserek para kazanıyorsunuz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda seviyelerinizi yükselterek daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Verimliliğinizi de arttırarak tüm bıçakları açmalı ve daha fazla para kazanmalısınız.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Idle Slice and Dice oyununu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Idle Slice and Dice oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.