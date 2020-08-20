Madencilik modelini simüle eden bu simülasyon oyununda çevrimiçi mayınları açın, mayınları yükseltin ve çevrimdışı olarak kazanç elde edin. Madencilik kralı rolünü oynuyorsunuz, madencilik sisteminizi kuruyorsunuz ve altın kazanıyorsunuz!

Idle Space Miner bir strateji oyunudur ancak oyuncuların düşmanla savaşması gerekmez. Oyunun odak noktası, maksimum kâr için madenciliği stratejik olarak inşa etmek ve optimize etmektir. Madencilik kaynaklarından para kazanın, madenlerinizi ve diğer ekipmanlarınızı yükseltin ve yeni yöneticiler alın.

Bilinmeyen alana seyahat edeceğiniz, bilinmeyen gezegenleri keşfedeceğiniz ve sınırsız değerli kaynakları keşfedeceğiniz Idle Space Miner'da elde edilen kaynakları paraya çevirin ve işinizi büyütün. Maden kralı oluşturmaya devam edin, yeni değerli kaynaklara sahip olabilir, daha güçlü ve daha zengin imparatorluklar inşa edebilirsiniz.