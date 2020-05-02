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Idle Streamer! 1.5.6 (Android)
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  4. Idle Streamer! - Android İçin Simülasyon Oyunu

Idle Streamer!

1.5.6
Android
Idle Streamer!
ÜCRETSİZ
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Dünyanın en ünlü sosyal medya fenomeni ol.

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Idle Streamer! Ekran Görüntüleri - 3
Idle Streamer! Ekran Görüntüleri - 4
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Idle Streamer! Ekran Görüntüleri - 9
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Idle Streamer! Ekran Görüntüleri - 12
Idle Streamer! Ekran Görüntüleri - 13
Idle Streamer! Ekran Görüntüleri - 14
Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Akış stüdyosunu, ekipmanını, karakterini yükselt ve bağış toplamak için oyuncu becerilerini geliştir. Hayranlarınızla sohbet ve canlı etkinliklerle etkileşime geçin, takipçileriniz sizinle birlikte kalacak.

Daha fazla para kazanmak için ekranınıza tıklayın, daha fazla kitle kazanmak ve daha fazla para kazanmak için yükseltmeye devam edin. Yayıncı hayatı simulasyonunda kendi canlı yayın kanalını kur ve bilgisayarından içerikleri canlı yayında paylaş, takipçi ve görüntülenme kazan, becerilerini geliştir ve en iyi yayıncılardan ol.

Bu simülatör oyununda, video oyunu zengini olacaksın: bir oyunun oynanışını düzenleyebilirsin. Blogun veya sayfan için para önemli, bir blog yazarı gibi yaşayabilir misin? Gerçek yayın simülatörü: En iyi oyunlarla yaşam kaydetme oturumlarına hazır mısın? Bu simülatörde adını seç ve zamanın yöneticisi ol.

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