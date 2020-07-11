Idle Success

Obez, zayıf ve işsiz bir adamdan başlıyorsunuz. Yalın yaşayacak, spor yapacak ve bir iş bulmak için çok çalışacak ve daha sonra kariyer basamaklarına tırmanacaksınız. Arkadaş edin ve arkadaşlarınızla video sohbetler gerçekleştirin. Para kazanın ve kendi evinizi inşa edin.

Kendinizin en iyi versiyonu olun! İşlerinizi, yerleşim alanlarınızı ve bankanızı otomatikleştirmek için yöneticileri işe alın. Dokunmaya gerek yok, onlar sizin için tüm işleri yapıyorlar. Rahatlayabilir ve gelirinizin arttığını görebilirsiniz.

Yeterli para kazandığınızda, yükseltmeler satın aldığınızdan emin olun. Her yükseltme sizi daha uzun vadede zenginleştirir. Bağımlılık yapan bu hayat simülasyonunda basit bir adamın yakışıklı ve ilgi çekici birisine dönüşmesinin keyfini çıkarın.