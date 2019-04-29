Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Idle Sweeper, farklı karakterlerle kare blokları yiyerek zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı karakterler kullanarak kare blokları yemek ve blokların içinde gizlenmiş çeşitli ödüllere ulaşmaktır. Ağızları hızla açıp kapanan ve sivri dişleri olan ilginç karakterleri yönlendirerek etrafınızdaki tüm blokları yemeli ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız. Parmağınızı ekranın çeşitli yönlerine sürükleyerek karakterinizi istediğiniz gibi hareket ettirebilir ve küpleri yiyerek içlerindeki elmaslara ulaşabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden farklı görünüme sahip toplam 20 karakter ve onlarca zorlu seviye yer almaktadır. Seviye atlayarak puan toplayabilir ve yeni karakterleri satın alabilirsiniz.

Ücretsiz olarak oyun tutkunlarına hizmet veren ve yüz binlerce kişi tarafından tercih edilen Idle Sweeper, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.