Iron Horse Games LLC tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Idle Sword 2 mobil simülasyon oyunu olarak oynanmaya devam ediyor.

Rengarenk bir atmosfere sahip olan yapımda oyuncular seçtikleri karakterler ile oyun içerisinde ilerlemeye çalışacak düşmanları etkisiz hale getirmek için ter dökecekler. Android ve İOS platformunda oldukça beğenilen yapımda onlarca farklı kilitli öğe yer alıyor. Oyuncular kendilerine verilen görevleri başararak piksel grafikler eşliğinde mücadele edecekler.

Zindanlarda birbirinden farklı yaratıklar ile savaşacak ve yağma yaparak yeni içerikleri keşfetme fırsatı elde edeceğiz.

Çeşitli canavarların yer aldığı yapımda herhangi bir internet bağlantısı olmadan eğlenceli bir dünyaya giriş yapacağız. Idle Sword 2 ücretsiz olarak 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.