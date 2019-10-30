İlginç canavarlara ve dev yaratıklara karşı mücadele ederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve geminizi korumak için zorlu görevler üstleneceğiniz Idle Tap Pirates, mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sıra dışı savaş senaryoları ile oyun severlere benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve savaş aletlerine sahip onlarca karakterden yararlanarak düşman askerlerini etkisiz hale getirmek ve ganimet savaşlarına katılmaktır. Rakiplerinizle birebir savaşabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Online savaşlar yaparak dünyanı farklı bölgelerindeki güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve nefes kesen müsabakalara çıkabilirsiniz. Aksiyon dolu bölümleri ve eşsiz savaş sahneleri ile sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda özel güçlere ve ölümcül silahlara sahip onlarca güçlü karakter yer almaktadır. Ayrıca sayısız silah ve mühimmat bulunmaktadır. Android işletim sistemine sahip cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Idle Tap Pirates’i ücretsiz indirerek sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve gücünüzü herkese kanıtlayabilirsiniz.