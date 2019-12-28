Farklı özellikler ve silahlarla donatılmış yüzlerce savaş kahramanı ile aksiyon dolu RPG savaşlarına katılacağınız ve rakiplerinizle birebir savaşarak ganimet toplamak için mücadele edeceğiniz Idle Three Kingdoms, mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve göz alıcı karakter tasarımlarıyla oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizi seçerek rakiplerinize meydan okumak ve aksiyon dolu savaşlara katılarak ganimet kazanmaktır. Her karakterin kendine özgü silahı ve savama stili bulunmaktadır.

Bu nedenle karşınızdaki rakibin özelliklerini iyi analiz etmeli ve ona göre bir hamle yaparak uygun savaşçıyı öne sürmelisiniz. Bu sayede düşmanlarınızı kolaylıkla alt edebilir ve seviye atlayarak yeni karakterlerin ve silahların kilidini açabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon içeren savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Idle Three Kingdoms, geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir yapımdır.