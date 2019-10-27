Farklı özelliklere sahip onlarca treni kontrol ederek zorlu görevler üstleneceğiniz ve şehri geliştirerek para kazanabileceğiniz Idle Trains, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ücretsiz bir oyun olarak göze çarpıyor.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, tren seferlerini düzenleyerek istenilen görevleri yerine getirmek ve şehirde çeşitli düzenlemeler yaparak seviye atlamaktır. Yük trenlerini kullanarak farklı bölgelere teslimat yapabilir ve yeni trenlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca seferlerden kazandığınız paralarla şehre çeşitli yatırımlar yapabilir ve şehrin gelişmesini sağlayabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda görevleri tamamladıkça erişebileceğiniz onlarca farklı yük treni ve vagon yer almaktadır. Şehri geliştirerek her şeyi üst seviyelere taşımalı ve görevleri tamamlayarak yolunuza devam etmelisiniz. 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve Idle Trains, eğlenceli anlar geçireceğiniz sıra dışı bir oyundur.