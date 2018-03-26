Idle Tuber Empire, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir Youtuber simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Youtuberların nasıl bir hayatı olduğunu merak edenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Idle Tuber Empire sizleri bekliyor.

Youtuber olmak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir mobil oyun olan Idle Tuber Empire, gerçek bir youtuber gibi hissetmenizi sağlıyor. Canlı yayınlar başlatabileceğiniz, farklı konsept videolar oluşturabileceğiniz ve diğer youtuberlarla yarışabileceğiniz bir atmosfer sunan oyunda harika zamanlar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Hepsi birbirinden güzel farklı karakterlerin yer aldığı oyunda karakterlerinizi özelleştirebiliyor ve farklı görünümlere sahip olmasını sağlayabiliyorsunuz. Kendi hayran kitlenizi de oluşturabileceğiniz oyunda tam anlamıyla gerçek bir youtuber oluyorsunuz. Ayrıca diğer youtuberlarla da mücadele ediyor ve en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. Farklı ufak oyunları da oynayabileceğiniz Idle Tuber Empire sizleri bekliyor.

Idle Tuber Empire oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.