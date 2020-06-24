Macera oyunu olarak lansmana çıkan Idle Undead Beauty Android ve iOS platformunda oynanmaya devam ediliyor.

Çarpıcı grafik açılarının yer aldığı ve zengin içerikler eşliğinde oyunculara aksiyon dolu anlar yaşatacak olan Idle Undead Beauty birbirinden farklı görevlere ev sahipliği yapıyor. Tek parmakla oynanabilir bir RPG oyunu olarak adından söz ettirmeye devam eden yapım çok oyunculu bir yapıya sahip.

PvP savaşlarının yanı sıra çeşitli misyonlara da ev sahipliği yapan yapım da karakterimizi, atımızı ve diğer ekipmanlarımızı kişiselleştirebilecek, farklı görünümlere kavuşturabileceğiz.

Yapım içerisinde yeni yetenekler kazanarak karakterimiz daha güçlü bir yapıya da getirebileceğiz. Çeşitli yükseltilebilir yeteneklerin ve nesnelerin de yer aldığı yapım da oyuncular çok sayıda farklı görev ile de karşılaşma fırsatı bulacaklar.

1000 farklı seviyenin yer aldığı yapım içerisinde 100 binden fazla gerçek oyuncu yer alıyor.