Idle World!, bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan eşsiz bir simülasyon oyunudur. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda gezegeninizi büyütüyor ve puanlar kazanarak zaman geçiriyorsunuz.

Zaman geçirmek için oynayabileceğiniz bir clicker oyunu olarak tanımlayabileceğim oyunda gezegeninizi büyüterek puanlar kazanıyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmalı ve doğal felaketleri önlemelisiniz. Hoş ve kaliteli animasyonlarıyla da dikkatimizi çeken oyunda basit bir oynanış yer alıyor. Sonsuz oyun süresiyle de doyasıya oyun deneyimi yaşayabileceğinizi söyleyebileceğim Idle World! oyununda eşsiz bir keyif yaşıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Idle World!, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Idle World! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.