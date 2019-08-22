Lion Studios imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Idle Zombies oyunculara aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Mobil platformda arcade oyunları arasında yer alan Idle Zombies’de oyuncular zombileri durdurmak için mücadele edecekler. Oldukça basit ve sade bir oynanış üzerine kurulu olan Idle Zombies ile mobil cihazlarımızda aksiyon dolu anlar yaşayacak, sonu gelmeyen zombilere karşı amansız bir mücadele vereceğiz.

Oyun içerisinde yer alan tüm silahları toplayarak zombilere karşı mücadele edecek, onları etkisiz hale getirerek diğer bölümlere ulaşmaya çlaışacağız. Hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan mobil arcade oyunu 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Yapım Google Play’de mobil oyuncular tarafından 4.4 gibi bir skor puanı ile değerlendirildi.