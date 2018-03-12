İlk Adımlarım uygulaması, anne adaylarına hamilelikten doğum sonrasına kadar faydalı bilgiler sunan başarılı bir Android uygulaması.

Özellikle ilk kez bebek sahibi olan anne adaylarının ilgisini çekeceğini düşündüğüm İlk Adımlarım uygulamasında, hamilelik döneminden başlayıp bebeğiniz 2 yaşına gelene kadar işinize yarayabilecek faydalı bilgiler sunuluyor. Beslenme tavsiyeleri, besleyici tarifler, ipuçları ve uzman yorumları gibi içerikler sunan uygulamada merak ettiklerinizi uzmana sor bölümünden de danışabiliyorsunuz.

İçerikler arasında arama da yapabilme özelliği sunan uygulamada bebeğinizi eğlendirme ve dinlendirme amaçlı sunulan Ninniler & Şarkılar bölümünü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, yapacaklarınızı unutmamak için bir yapılacaklar listesi bölümü de sunan İlk Adımlarım uygulamasında bebeğinize özel gelişim cetvelini de inceleyebilirsiniz. Bebeğinizin gelişiminde hem size hem de ona yardımcı olacak onlarca faydalı içeriğe ulaşmak istiyorsanız, İlk Adımlarım uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri