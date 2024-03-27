Yenir APK, fazla üretildiği için israf olan ürünleri kullanıcılara sunarak israfın önüne geçiyor. Ürünlerinizi seçin, sepete ekleyin ve yarı fiyatına satın alın!

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tam anlamıyla bir israf savaşçısı olan Yenir APK uygulaması, fazla üretilen gıda ürünlerini kullanıcılara sunarak israfın önüne geçmektedir. Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bu alışveriş uygulamasında, sadece fazla üretilen ürünleri değil aynı zamanda içi dışından daha güzel olan meyveleri de satın alabileceksiniz. Farklı tarzda yetiştirilmiş, renk veya güzellik standartlarına uymayan meyveleri de anında kapınıza sipariş vererek israf olan ürünleri kurtarabilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra kayıt oluşturun ve adresinizi girin. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken israf olmasını istemediğiniz ürünleri seçmek ve sepetinize eklemektir. Ardından tüm ürünleri %50 indirimle satın alabilirsiniz.

Yenir uygulaması, israf olan ürünlerin önüne geçmekle kalmayıp aynı zamanda maliyetinizi de yarıya indiriyor. Daha hesaplı ürünler satın alarak aynı hazzı alabilir ve bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.

Yenir APK İndir

İster kredi kartınızla isterseniz de hesabınıza para ekleyerek sipariş işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamanın ana ekranında farklı gıda markalarının ürünlerini göreceksiniz. Her marka, artan ürünlerini sıralamış ve yüzde elli indirimle kullanıcılara sunmuş bir şekilde karşınıza çıkacak. Börek, meyve, sebze, pizza ve daha birçok ürün arasından seçiminizi yaparak sipariş verebilirsiniz.

Eğer siz de üretim hatası olan ve israf edilmeye mahkum hale getirilen ürünleri satın almak istiyorsanız, Yenir APK indirebilirsiniz.

Yenir Uygulaması Özellikleri