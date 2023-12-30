Shopier
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,023
- DOSYA BOYUTU 21 MB
- Üretici Değer Teknoloji A.Ş.
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Shopier'de, internet üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yaparak ürün alabilir ya da ürünlerinizi satabilirsiniz.
Shopier uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan online ürün satışlarınızı gerçekleştirebilir ve yönetebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden satış yapanların tercih ettiği bir platform olan Shopier, müşterilerinizin kredi kartı kullanarak güvenli bir şekilde ödeme yapabilmelerini kolaylaştırıyor. Sosyal medya hesaplarınızda, internet sitenizde veya diğer pazar yerlerinde ürünlerinizi satabileceğiniz Shopier uygulamasında, Shopier üzerinde dükkan açarak da satış yapabiliyorsunuz.
Siparişlerinizin takibini gerçekleştirebileceğiniz ve tüm bilgilendirmeleri otomatik olarak alabileceğiniz Shopier uygulamasında, kredi kartınızla taksitli alışveriş yapabilmeniz de mümkün. Takip ettiğiniz kişilerin ürünlerini görebilme ve kolayca satın alma imkanları sunan Shopier uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Shopier İndir
E-ticarete atılmak istiyorsanız ve aklınızda herhangi bi ste yoksa, Shopier tam olarak isteklerini karşılayacaktır. Uygulama içerisinde satıcı hesabı oluşturun, ürünlerinizi ekleyin ve insanlara ürününüzü pazarlayın. Basit arayüzü ve tasarımı ile birlikte tüm kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olan Shopier'i indirerek, siz de ürünlerinizi internet üzerinden satabilirsiniz.
Shopier Özellikleri
- Güvenli ödeme yöntemleri
- Kredi kartı ile taksitli alışveriş
- Dükkan açma ve satış yapabilme
- Sipariş otomasyonu
Shopier
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 23
- DOSYA BOYUTU 51.6 MB
- Üretici Değer Teknoloji A.Ş.
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Shopier uygulaması ile internet üzerinden ürün satışı yapabilir ve ürün satın alabilirsiniz.
Shopier uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınızda ürün satışı yapabilir, güvenli bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Instagram, Facebook, internet siteniz ve benzeri pazar yerlerinde ürün satışı yapıyor ya da ürün satın almak istiyorsanız, kredi kartınızla güvenli bir şekilde ödeme yapabileceğiniz Shopier uygulamasını kullanabilirsiniz. Hem satıcılar hem de alıcılar için faydalı özellikler sunan Shopier uygulamasında, kredi kartınızı kullanarak güvenli ödeme yapabileceğiniz gibi taksitli alışveriş imkanından da faydalanabilirsiniz.
Shopier İndir
Takip ettiğiniz kullanıcıların ürünlerini inceleyebileceğiniz Shopier uygulamasında, kendi dükkanınızı oluşturarak ürün eklemeye başlayabilirsiniz. Sipariş takibi ve otomatik bildirim gibi özellikler de sunan Shopier uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Eğer siz de internetten satış yapmak istiyorsanız, Shopier indirin ve E-ticarete ilk adımınızı atın. E-ticarete yeni atılan kullanıcılar genellikle Shopier kullanarak ürünlerini satmaktadır. Siz de onlardan biri olmak için ürünlerinizi belirleyin, satıcı hesabı oluşturun ve ürünlerinizi tüm dünyaya pazarlayın.
Shopier Özellikleri
- Kredi kartı ile güvenli ödeme
- Taksitli alışveriş imkanı
- Sipariş takibi ve otomatik bildirimler
- Ürün listeleme ve satış imkanı