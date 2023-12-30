Shopier'de, internet üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yaparak ürün alabilir ya da ürünlerinizi satabilirsiniz.

Volkan Yılmaz - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Shopier uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan online ürün satışlarınızı gerçekleştirebilir ve yönetebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden satış yapanların tercih ettiği bir platform olan Shopier, müşterilerinizin kredi kartı kullanarak güvenli bir şekilde ödeme yapabilmelerini kolaylaştırıyor. Sosyal medya hesaplarınızda, internet sitenizde veya diğer pazar yerlerinde ürünlerinizi satabileceğiniz Shopier uygulamasında, Shopier üzerinde dükkan açarak da satış yapabiliyorsunuz.

Siparişlerinizin takibini gerçekleştirebileceğiniz ve tüm bilgilendirmeleri otomatik olarak alabileceğiniz Shopier uygulamasında, kredi kartınızla taksitli alışveriş yapabilmeniz de mümkün. Takip ettiğiniz kişilerin ürünlerini görebilme ve kolayca satın alma imkanları sunan Shopier uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Shopier İndir

E-ticarete atılmak istiyorsanız ve aklınızda herhangi bi ste yoksa, Shopier tam olarak isteklerini karşılayacaktır. Uygulama içerisinde satıcı hesabı oluşturun, ürünlerinizi ekleyin ve insanlara ürününüzü pazarlayın. Basit arayüzü ve tasarımı ile birlikte tüm kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olan Shopier'i indirerek, siz de ürünlerinizi internet üzerinden satabilirsiniz.

Shopier Özellikleri