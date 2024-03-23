Migros Sanal Market
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,434
- DOSYA BOYUTU 90 MB
- Üretici Migros
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Migros Sanal Market, Migros Mağazalarında yer alan ürünleri internet üzerinden satın almanızı sağlayan bir mobil uygulamadır.
Migros Sanal Market, Migros Mağazaları kapsamında satışa sunulan ürünleri internet üzerinden satın almanızı sağlayan bir mobil uygulamadır. Bu uygulama ile kullanıcılar online bir ortamda alışveriş yaparak, ihtiyaçlarını anında karşılayabiliyor. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Migros uygulaması sayesinde dilediğiniz ürüne kısa süre içerisinde ulaşabilecek, fiyatını sorgulayabilecek ve dilediğiniz adrese sipariş verebileceksiniz.
Hem online hem de kapıda ödeme seçenekleri ile kullanıcılara pek çok işlevsel özelliği sunan Migros Sanal Market, iade süreçlerini de tam olarak kullanıcı dostu bir şekilde yapıyor. Eğer istemezseniz ürününüzü herhangi bir sebep göstermeden iade edebilir ve aldığınız kadarını ödeyebilirsiniz.
Haftanın 7 günü saat 10:30 ila 22:00 arasında çalışan soğutmalı servis arabaları, siparişlerinizi en iyi şekilde teslim etmek için çalışmaktadır. Soğuk getirilmesi gereken siparişlerinizi de bu soğutmalı arabalar sayesinde getirtebilirsiniz.
Migros Sanal Market Apk İndir
İstediğiniz türden ürüne anında ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz. İster kapıda isterseniz de kredi kartı ile online olarak ödemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca ödemelerinizi yaparken karşılaştığınız kampanyalardan yararlanmayı unutmamalısınız.
Ücretsiz olarak yayınlanan Migros Sanal Market apk ile çeşitli indirimlerden yararlanabilir, günlük alışverişinizi oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Kolay bir kullanıma sahip olan başarılı uygulama, gün geçtikçe kitlesini artırmaya devam ediyor. Siz de Migros Sanal Market indirin ve ilk siparişinizi verin.
Migros Sanal Market Uygulaması Özellikleri
- Kapsamlı ürün seçeneği
- Çeşitli etkinlikler ve kampanyalar
- Çeşitli promosyonlar
- Kullanıcı dostu arayüz
- Fiyat karşılaştırma
- Türkçe dil desteği
- Kapıda ödeme
- Online ödeme
- Kolay iade süreci
Migros Sanal Market
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 174
- DOSYA BOYUTU 22.2 MB
- Üretici Migros
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Migros Sanal Market uygulamasıyla akıllı telefonlarınızdan market alışverişlerinizi yapabilir ve kapınıza kadar getirtebilirsiniz.
Migros Sanal Market uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan market alışverişlerinizi oturduğunuz yerden yapabilirsiniz.
Evden çıkmadan istediğiniz ürünleri kapınıza kadar getirtebileceğiniz Migros Sanal Market uygulaması, market reyonlarını kategoriler şeklinde önünüze getiriyor. Satın almak istediğiniz ürünün kategorisine girdikten sonra onlarca çeşit ürüne ulaşabileceğiniz uygulamada, sepetinize eklemek istediğiniz ürünü adet miktarına kadar seçerek alışverişinize devam edebiliyorsunuz. Sebze-meyve, kahvaltılık, et-balık, gıda-şekerleme, içecek, deterjan ve temizlik, kozmetik, ev-pet gibi kategorilerde binlerce ürün sunulan uygulamada, minimum 60 TL’lik sipariş vermeniz gerekiyor.
Siparişlerinizi tamamladıktan sonra online ödeme veya kapıda ödeme seçeneklerinden birini seçerek, ya da geçerken uğra seçeneğini işaretleyerek siparişlerinizi hazır olarak teslim alabilmenize olanak sağlayan Migros Sanal Market uygulamasında Migros’un kampanya ve indirimlerinden de faydalanabiliyorsunuz. Siparişlerinizin teslim edilmesini istediğiniz saatler için Bölgesel Kapasite bölümünü inceleyebileceğiniz ve seçtiğiniz saat aralığında siparişlerinizi sizlere ulaştıran Migros Sanal Market uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.