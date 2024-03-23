Migros Sanal Market, Migros Mağazalarında yer alan ürünleri internet üzerinden satın almanızı sağlayan bir mobil uygulamadır.

Onur Şendere - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Migros Sanal Market, Migros Mağazaları kapsamında satışa sunulan ürünleri internet üzerinden satın almanızı sağlayan bir mobil uygulamadır. Bu uygulama ile kullanıcılar online bir ortamda alışveriş yaparak, ihtiyaçlarını anında karşılayabiliyor. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Migros uygulaması sayesinde dilediğiniz ürüne kısa süre içerisinde ulaşabilecek, fiyatını sorgulayabilecek ve dilediğiniz adrese sipariş verebileceksiniz.

Hem online hem de kapıda ödeme seçenekleri ile kullanıcılara pek çok işlevsel özelliği sunan Migros Sanal Market, iade süreçlerini de tam olarak kullanıcı dostu bir şekilde yapıyor. Eğer istemezseniz ürününüzü herhangi bir sebep göstermeden iade edebilir ve aldığınız kadarını ödeyebilirsiniz.

Haftanın 7 günü saat 10:30 ila 22:00 arasında çalışan soğutmalı servis arabaları, siparişlerinizi en iyi şekilde teslim etmek için çalışmaktadır. Soğuk getirilmesi gereken siparişlerinizi de bu soğutmalı arabalar sayesinde getirtebilirsiniz.

Migros Sanal Market Apk İndir

İstediğiniz türden ürüne anında ulaşabilir ve sipariş verebilirsiniz. İster kapıda isterseniz de kredi kartı ile online olarak ödemenizi yapabilirsiniz. Ayrıca ödemelerinizi yaparken karşılaştığınız kampanyalardan yararlanmayı unutmamalısınız.

Ücretsiz olarak yayınlanan Migros Sanal Market apk ile çeşitli indirimlerden yararlanabilir, günlük alışverişinizi oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Kolay bir kullanıma sahip olan başarılı uygulama, gün geçtikçe kitlesini artırmaya devam ediyor. Siz de Migros Sanal Market indirin ve ilk siparişinizi verin.

Migros Sanal Market Uygulaması Özellikleri