Lessy, Türkiye'deki zincir marketlerin kataloglarını, ürün fiyatlarını ve indirimlerini gözlemleyebildiğiniz bir alışveriş uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 22 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan Lessy, Türkiye'deki büyük market zincirlerindeki indirimleri ve fiyat karşılaştırmalarını belirleyerek kullanıcılara düşük fiyatlı ürünlerin hangi mağazada olduğunu gösterir. Herhangi bir ürün için arama yapabilir, marketlerin kataloglarını inceleyebilir ve indirimleri gözlemleyebilirsiniz.

Lessy uygulamasının oldukça basit bir kullanışı vardır. Uygulamaya giriş yaptıktan hemen sonra yaşadığınız şehri seçer ve bulunduğunuz lokasyondaki zincir marketlerin ürün fiyatlarını size gösterir. Sadece ürün fiyatı ve karşılaştırması yapmakla kalmaz, aynı zamanda mağazalarda geçerli olan promosyonları ve indirimleri de sizin için seçer.

Aramak istediğiniz tüm ürünler kategorilere ayrılarak, kullanıcının zahmetsiz bir şekilde aradığını bulması hedeflenmiştir. Çocuk malzemeleri, kadın ve erkek giyim, aksesuarlar, ev aletleri, sebze, meyve ve daha aklınıza gelebilecek her türlü kategoriye rastlayabilirsiniz.

Lessy İndir

Eğer katalog veya kategori inceleyecek vaktiniz yoksa, Lessy'nin içerisinde bulunan arama kutusundan yararlanabilir ve istediğiniz ürünü anında bulabilirsiniz. Almak istediğiniz ürünün fiyatı her markette farklı olacaktır. Bu nedenle en uygun fiyatlı olanı seçebilir ve tasarruf edebilirsiniz.

BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer mağazaların kataloglarını inceleyebilir, ürün fiyatlarını karşılaştırabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz. Özellikle kış ve yaz geçişlerindeki indirimlerden haberdar olmak için kesinlikle Lessy indirin ve sizin için en uygun fiyatlı seçeneği zahmetsizce bulun.

Lessy Uygulaması Özellikleri