Lessy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 91 MB
- Üretici Lessy Services
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Lessy, Türkiye'deki zincir marketlerin kataloglarını, ürün fiyatlarını ve indirimlerini gözlemleyebildiğiniz bir alışveriş uygulamasıdır.
Mobil kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan Lessy, Türkiye'deki büyük market zincirlerindeki indirimleri ve fiyat karşılaştırmalarını belirleyerek kullanıcılara düşük fiyatlı ürünlerin hangi mağazada olduğunu gösterir. Herhangi bir ürün için arama yapabilir, marketlerin kataloglarını inceleyebilir ve indirimleri gözlemleyebilirsiniz.
Lessy uygulamasının oldukça basit bir kullanışı vardır. Uygulamaya giriş yaptıktan hemen sonra yaşadığınız şehri seçer ve bulunduğunuz lokasyondaki zincir marketlerin ürün fiyatlarını size gösterir. Sadece ürün fiyatı ve karşılaştırması yapmakla kalmaz, aynı zamanda mağazalarda geçerli olan promosyonları ve indirimleri de sizin için seçer.
Aramak istediğiniz tüm ürünler kategorilere ayrılarak, kullanıcının zahmetsiz bir şekilde aradığını bulması hedeflenmiştir. Çocuk malzemeleri, kadın ve erkek giyim, aksesuarlar, ev aletleri, sebze, meyve ve daha aklınıza gelebilecek her türlü kategoriye rastlayabilirsiniz.
Lessy İndir
Eğer katalog veya kategori inceleyecek vaktiniz yoksa, Lessy'nin içerisinde bulunan arama kutusundan yararlanabilir ve istediğiniz ürünü anında bulabilirsiniz. Almak istediğiniz ürünün fiyatı her markette farklı olacaktır. Bu nedenle en uygun fiyatlı olanı seçebilir ve tasarruf edebilirsiniz.
BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer mağazaların kataloglarını inceleyebilir, ürün fiyatlarını karşılaştırabilir ve indirimlerden faydalanabilirsiniz. Özellikle kış ve yaz geçişlerindeki indirimlerden haberdar olmak için kesinlikle Lessy indirin ve sizin için en uygun fiyatlı seçeneği zahmetsizce bulun.
Lessy Uygulaması Özellikleri
- Alışverişlerde tasarruf edin.
- BİM, A101, Migros ve ŞOK mağazalarındaki indirimlerden haberdar olun.
- Mağazalardaki ürün fiyatlarını karşılaştırın.
- Katalogları inceleyin.
- Yeni indirimlerden ve promosyonlardan haberdar olun.
- Çeşitli kategorileri inceleyin.
- Arama kutusu sayesinde ürün arayın ve karşılaştırın.
- Kullanıcı dostu tasarımı ve özellikleri deneyimleyin.