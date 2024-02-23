Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Kısmet - Kahve Falı APK, en başarılı astroloji uygulamaları arasında yerini alıyor.

Berkcan Aktürk - 43 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kısmet - Kahve Falı APK, içerisinde tarot falı, kahve falı ve şans kurabiyeleri gibi çeşitli fal seçenekleri bulunduran bir astroloji uygulamasıdır. 10’dan fazla uzman ve aynı zamanda deneyimli astrologlarıyla size istediğiniz konuda cevaplar sunar. Günlük dört adet ücretsiz fal hakkınızı kullanabilir ve fal yorumunuzu beklerken çeşitli zeka veya karakter testleri çözebilirsiniz.

Astroloji ile arası iyi olan kullanıcılar, bu tür uygulamaları hayatının bir yerinde kesinlikle kullanmıştır. Piyasadaki fal ve burç uygulamalarının yanı sıra bu uygulamada, hem fal yorumu alabilir hem de çeşitli oyunlar ve testler sayesinde eğlenerek vakit geçirebilirsiniz.

Dilerseniz reklam izleyerek oyunun sizi sunduğu eğlenceli altın çiftliğinde daha fazla altın kazanabilirsiniz. Bu altınları kullanarak ise kahve falınıza bakma şansı yakalayabilirsiniz.

Kısmet - Kahve Falı APK İndir

Kısmet- Kahve Falı uygulamasında, sadece kahve fallarınızın yanı sıra el ve yüz fallarınıza da baktırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken elinizin veya yüzünün bir fotoğrafını çekmek ve uygulamaya aktarmak olacaktır.

Astroloji uygulamaları arasında en üst sıralarda olan Kısmet - Kahve Falı APK'yı indirerek, siz de tüm fal işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve içerisindeki özellikler sayesinde eğlenceli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Kısmet - Kahve Falı ve Astroloji Uygulaması Özellikleri