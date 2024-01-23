Life360 uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınızdan diğer aile bireyleriniz ile kolayca iletişim kurabilir ve nerede olduklarını öğrenebilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Life360 uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve aile bireylerinizin kolayca takibini yapabileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde çocuklarınızı, arkadaşlarınızı, eşinizi veya istediğiniz herkesi takip edebilirsiniz. Onların son konumların ve şu anki konumlarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Uygulamadaki ağa katılan tüm aile bireyleri GPS vasıtasıyla anlık olarak takip ediliyor ve uygulama içerisinde yer alan haritada gösteriliyor. Böylece aile bireylerinin iletişimi daha kolay hale geliyor ve pek çok konuda arama veya mesaj gönderme ihtiyacı sona eriyor. Tabii ki sadece aileler değil sıkı bir şekilde bağlı olan arkadaşlar da uygulamadan faydalanabiliyorlar.

Life360 İndir

Tabii ki sadece kişilerin birbirinden haberdar olması amacıyla değil, aynı zamanda çalınan telefonların takibi gibi konularda da oldukça faydalı olan uygulama hırsızlardan da bir oranda korunmanıza yardımcı olacaktır.

Uygulama sadece konum göstermekle kalmıyor, araba sürerken de diğer kullanıcılara bilgi veriyor. Eğer hızınız olduğundan fazla yüksekse, bağlantılı olduğunuz kullanıcılar tarafından uyarılabiliyorsunuz.

Tüm bunların yanı sıra Life360 üzerinden kişisel sohbetlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bağlantılı olduğunuz bir grupla, isterseniz de özel olarak tek kişiyle sohbet edebilirsiniz. GPS takip uygulamaları arasında yer alan ve en az pil tüketim seviyesine sahip olan Life360'ı indirerek, siz de önem verdiğiniz kişilerin nerede olduğunu görebilirsiniz.

Life360 Özellikleri