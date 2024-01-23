Life360
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 6,177
- DOSYA BOYUTU 13.5 MB
- Üretici Life360
-
Life360 uygulamasını kullanarak, Android cihazlarınızdan diğer aile bireyleriniz ile kolayca iletişim kurabilir ve nerede olduklarını öğrenebilirsiniz.
Life360 uygulaması, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve aile bireylerinizin kolayca takibini yapabileceğiniz ücretsiz bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde çocuklarınızı, arkadaşlarınızı, eşinizi veya istediğiniz herkesi takip edebilirsiniz. Onların son konumların ve şu anki konumlarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Uygulamadaki ağa katılan tüm aile bireyleri GPS vasıtasıyla anlık olarak takip ediliyor ve uygulama içerisinde yer alan haritada gösteriliyor. Böylece aile bireylerinin iletişimi daha kolay hale geliyor ve pek çok konuda arama veya mesaj gönderme ihtiyacı sona eriyor. Tabii ki sadece aileler değil sıkı bir şekilde bağlı olan arkadaşlar da uygulamadan faydalanabiliyorlar.
Life360 İndir
Tabii ki sadece kişilerin birbirinden haberdar olması amacıyla değil, aynı zamanda çalınan telefonların takibi gibi konularda da oldukça faydalı olan uygulama hırsızlardan da bir oranda korunmanıza yardımcı olacaktır.
Uygulama sadece konum göstermekle kalmıyor, araba sürerken de diğer kullanıcılara bilgi veriyor. Eğer hızınız olduğundan fazla yüksekse, bağlantılı olduğunuz kullanıcılar tarafından uyarılabiliyorsunuz.
Tüm bunların yanı sıra Life360 üzerinden kişisel sohbetlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz bağlantılı olduğunuz bir grupla, isterseniz de özel olarak tek kişiyle sohbet edebilirsiniz. GPS takip uygulamaları arasında yer alan ve en az pil tüketim seviyesine sahip olan Life360'ı indirerek, siz de önem verdiğiniz kişilerin nerede olduğunu görebilirsiniz.
Life360 Özellikleri
- GPS üzerinden bağlantılı olduğunuz kişileri takip edin.
- Bağlantılarınızla sohbet edin.
- Bağlantıda olduğunuz kişiler hareket ettiğinde bildirim alın.
- Ücretsiz bir şekilde kullanın.
- Araç süren kişileri uyarın.
- Sade ve basit tasarımı deneyimleyin.
Life360
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,400
- DOSYA BOYUTU 13.5 MB
- Üretici Life360
-
Life360, iPhone ve iPad'leriniz üzerinden aile bireylerinizin bulunduğu yeri kontrol edebilmek ve ihtiyaç halinde anlık iletişime geçebilmek için kullanabileceğiniz yararlı ve ücretsiz bir iOS sosyal ağ uygulamasıdır.
Life360, aileniz ile düzenli olarak iletişim kurmanızı ve onların nerede olduklarını sürekli kontrol edebileceğiniz yararlı ve etkileyici bir iOS uygulamasıdır. Ailenizdeki bireylerin teker teker kişi olarak harita üzerinde yerlerini gösteren ve istediğiniz anda iletişime geçebilmenizi salayan Life360, aileniz ile iç içe olmanızı sağlayan uygulamalardan bir tanesi.
Sade ve kullanımı kolay arayüzü sayesinde teknoloji ile arası iyi olmayan kullanıcılar bile uygulamayı kolayca kullanabilir. Uygulamayı kullanarak takip etmek istediğiniz kişilerinde cihazlarında bu uygulamanın yüklü olması gerekmektedir. Bu adımdan sonra istediğiniz kişileri kolayca takip ederek nerede olduklarını, daha önce nereye gittiklerini veya nereye gideceklerini görebilirsiniz.
Ekli kişilerin nerede olduklarını görüntüleyebilen uygulama bunun dışında takip edilen kişiler ile iletişim kurmanızı da sağlıyor. Ayrıca uygulama içerisinde bulunan aile kanalı özelliği sayesinde grup halinde veya tekli özel sohbet edebiliyorsunuz.
Uygulamanın en ilgi çekici özelliği ise panik tuşu. Herhangi bir tehlike ile karşılaştığınızda bu tuşa basarak sizi takip edenlerin yada aile bireylerinizin tehlikede olduğunuzu bilmelerini sağlayabilirsiniz.
Acil durumlar için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri olan Life360, doğal afet gibi olaylarda da oldukça kullanışlı olabilir. Uygulamayı ücretsiz olarak iPhone ve iPad'lerinize yükleyerek aile bireylerinizi yada arkadaşlarınızı düzenli olarak takip edebilirsiniz.