Immortal Love 2: The Price of a Miracle

Büyüleyici bir sanat eserinin peşine düşen karanlık güçleri engellemek için mücadele edeceğiniz ve kayıp objeleri bularak görevleri tamamlayabileceğiniz Immortal Love 2, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve binlerce oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi karakterleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, paha biçilemez bir tarihi eserin peşine düşen kötü insanları engellemek için çeşitli görevleri yerine getirmek ve gizli nesneleri bularak sır dolu olayları gün yüzüne çıkartmaktır. Birbirinden zor bulmacalar çözerek ve yapbozlar yaparak ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşabilir ve araştırmalarınızı daha kolay yürütebilirsiniz. İpuçları sayesinde kayıp objeleri bulabilir ve şüphelilerin izini sürebilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı mekan ve bu mekanlarda gizlenmiş yüzlerce nesne yer almaktadır. Ayrıca bu nesneleri bulabileceğiniz sayısız ipucu bulunmaktadır. Macera dolu bölümleri ve benzersiz gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Immortal Love 2, ücretsiz olarak sunulmaktadır.