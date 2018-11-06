Ingress Prime, Niantic tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik oyunu. Bilinmeyen başlangıcın kaynağı olan XM’in keşfiyle başlayan savaşın içerisinde buluyorsunuz kendinizi. XM maddesinin dünyaya yayılmasının insanlığı geliştireceğini düşünen Aydınlanmışlar mı yoksa Shaper’ların (görülemeyen gizemli yaratıklar) insanlığı esir alacağını, insanlığı korumak için gerektiğini ileri sürenler yani Direnişçiler mi? Tarafınızı seçin, bölgenizi kontrol altına alın, diğer grubun yayılmasını engelleyin!

Artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO ile milyonları sokağa çıkaran Niantic, yine herkesi sokaklara dökecek bir mobil oyunla karşımıza çıkıyor. Ingress Prime adını taşıyan oyunda şehrin kültürel noktalarıyla etkileşime girerek değerleri kaynakları topluyorsunuz. Portalları bağlayarak ve kontrol alanları oluşturarak bölgeye hakim oluyor, grubunuzu zafere taşıyorsunuz. Aydınlanmışlar ve Direnişçiler iki taraf arasında seçiminizi yapıp savaşıyorsunuz. Bölge ele geçirme odaklı, çevrenizdeki insanlarla iletişimde kalarak sürdürebileceğiniz bir artırılmış gerçeklik oyunu da diyebilirim.

Peki, bu savaş nasıl başladı? 2012’de CERN’de Higgs Bozonu’nu keşfetmek için yapılan çalışma sırasında Egzotik Madde - Exotic Master kısaca XM adında bir madde keşfediliyor. Bu madde, dünyanın her tarafına portal adı verilen kapılar aracılığıyla yayılıyor. Bu madde, Shaper adı verilen görülemeyen ve tanımlamayan uzaylı ırkıyla bağlantılı. İnsanlar bu keşifle birlikte iki gruba ayrılıyor. İnsanların bir kısmı bu maddenin insan evrimini yeni bir noktaya taşıyacağına inanıyor. Kendilerine Aydınlanmışlar (yeşil renk) diyen bu grubun karşısına Shaper’ların insanlığı bitireceğini, insanlığı korumak gerektiğini düşünen Direnişçiler (mavi renk) geçiyor. Oyunda da bu iki grup savaşıyor.