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İnternet Avcıları 1.0 (Android)
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  5. İnternet Avcıları - Android İçin Artırılmış Gerçeklik Oyunu

İnternet Avcıları

1.0
Android
İnternet Avcıları
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp
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Bitleri avlayarak hediye internet kazanın.

İnternet Avcıları, Vodafone’un Android cihazlarda ücretsiz oynanabilir artırılmış gerçeklik oyunu. Diğer AR oyunlarından farklı olarak oynadıkça hediyeler kazanıyorsunuz. İnternet paketiniz bittiğinde oyuna girerek hediye kazanabilirsiniz.

Vodafone abonesi olan olmayan herkese açık bir artırılmış gerçeklik (augmented reality) oyunu olan İnternet Avcıları’nda hediye internet paketi kazanmak veya indirimli internet paketleri satın almak için tek yapmanız gereken; etrafınızdaki bitleri avlamak. Telefon kamerasını açmanızla birlikte ortaya çıkan kırmızı renkte yaratıkları verilen süre içerisinde avlamayı başarırsanız ödülün sahibi oluyorsunuz. Bu arada bitleri yakalamak için ekrana dokunmanız yeterli.

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