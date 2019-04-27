Interval Timer, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir zamanlayıcı programı olarak karşımıza çıkıyor.

Sporla ilgilenenlerin işlerini kolaylaştırabilecek bir uygulama olan Interval Timer, aşırı basit arayüzü ile dikkat çekiyor. Renkli ve minimalist görselleriyle karşımıza çıkan uygulama ile antreman sürelerinizi takip edebiliyor ve ölçebiliyorsunuz. İnternet gereksinimine de ihtiyaç duymayan uygulama ile başla ve durdur tarzı komutlarla sürelerinizi takip edebiliyorsunuz. Hem zamanınızı yönetmenize olanak sağlayan hemde motive olmanıza imkan sağlayan Interval Timer mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir uygulama. Küçük boyutlarıyla da dikkat çeken uygulama telefon kaynaklarını tüketmiyor.

Interval Timer uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.