Iris mini, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sağlık ve verimlilik uygulamasıdır.

Uzun süre telefon kullanıyorsanız ekrandan yayılan mavi ışıklar gözlerinizi yorabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek için mavi ışığın azaltılmasına yardım eden uygulamalar kullanmanız gerekmektedir. Tam da bu noktada Iris mini uygulaması karşımıza çıkıyor.

Gözlerinizi ekranlardan yayılan zararlı ışıklardan korumak için kullanabileceğiniz bir uygulama olan Iris mini​, kullanışlı ve basit bir deneyim sunuyor. Iris mini uygulaması ile ekranın yaydığı mavi ışık miktarını kısabilir ve aynı zamanda da PWM titremesi adı verilen minik titreşimlerin önüne geçebilirsiniz.

Iris miniuygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.