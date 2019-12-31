Nefes kesen gerçek zamanlı savaşlara katılarak rakiplerinizle kıyasıya mücadele edeceğiniz ve farklı savaş kahramanlarını yöneterek yeni deneyimler edineceğiniz Iron Saga - Battle Mecha, mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve sürükleyici hikayeleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, birbirinden güçlü yüzlerce savaşçıyı kontrol ederek rakiplerinizle gerçek zamanlı savaşlara katılmak ve ganimet kazanmak için mücadele etmektir.

Karakterlerin her biri ölümcül silahlarla ve özelliklerle donatılmıştır. Savaş haritasındaki görevleri tamamlayarak yeni savaşçıların kilidini açabilir ve daha fazla silaha ulaşabilirsiniz.

Oyunda 500’den fazla savaş kahramanı yer almaktadır. Ayrıca birçok ürkütücü savaş meydanı ve ilginç tasarımlara sahip yüzlerce düşman karakteri bulunmaktadır.

Seçkin savaşçılardan oluşan güçlü bir ordu kurarak rakiplerinize diz çöktürebilir ve ganimet kazanarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Iron Saga - Battle Mecha, maceraya doyacağınız eşsiz bir oyundur.