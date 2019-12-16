Komutanlar toplanın. 500'den fazla Mecha ve Pilot, 100 bine yakın olası oluşum... Farklı oyun modları, sorunsuz savaş deneyimleri ve başarısız olmadan sizi büyüleyecek göz kamaştırıcı beceriler. Kanınız tutkuyla kaynasın ve kesintisiz eğlenceyi yaşayın.

Dünya, bir zamanlar “Büyük Tanrılar” olarak adlandırılan on iki savaş mechasının neden olduğu bir alev denizi ile doluydu. Diğer yüzyıllar ve savaş zamanla unutulan bir efsaneden ibaret değil; insanlığın zar zor hatırlayabildiği bir hatıra. Fakat daha sonra "Battle Mech"lerin ortaya çıkışı aniden tüm dünyayı uyandırdı. Her türlü kuvvetler gölgelerde anlaşılır, hepsi bu dünyayı yok eden teknolojiye ellerini koymak için istekli. Paralı askerleri ve ödül avcıları arasında savaş ateşini yeniden ateşlediler.

Eşsiz gerçek zamanlı savaş sistemimiz ile mecha'nızı gerçek zamanlı olarak yönetin. Savaşın sonucunu parmaklarınızın ucunda kontrol edin. 500'den fazla Mecha ve pilottan kendi takımlarını kişiselleştir. Şaşırtıcı insansı Mecha'dan ve muhteşem bir şekilde çizdiğiniz pilotlardan yalnızca sizin olan bir savaş kurulumuna katılın.



