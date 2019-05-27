Is-it Love serisinin başarılı oyunları arasında yer alan Fallen Road kitlesini artırmaya devam ediyor. 1492 Studio imzası ile geliştirilen ve hem Android hem de İOS platformunda oyunculara sunulan Is-it Love? Fallen Road bir mobil rol oyunudur.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapımda birbirinden farklı karakterler de yer alıyor. Her iki haftada bir oyuncularına yeni bir bölüm sunan yapımda terkedilmiş fabrikada yaralı bir şekilde uyanmış olacak ve hiç birşey hatırlamayacağız. Benzersiz maceraların yer alacağı yapımda hikaye eşliğinde bir oynanış yer alacak.

Çok sayıda farklı karakterin yer aldığı yapımda yer yer diyalog ekranları da karşımıza çıkacak. Oyuncular bu diyalog ekranlarından çeşitli ipuçlarını toplamaya çalışacaklar ve ilerlemeye devam edecekler. Başarılı grafik açılarına sahip olan yapımda oyuncular yüzde 100 bir İngilizce hikaye ile karşılaşacaklar.