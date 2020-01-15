Macera dolu bir serüvene atılarak yüzlerce gizli nesneyi bulmak için mücadele edeceğiniz ve eğlenceli bulmacalar çözerek ipucu toplayacağınız Item Hunter, mobil platformda klasik oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan sürükleyici bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve etkileyici gizli obje sahneleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, karmaşık görsellerde gizlenmiş küçük ayrıntıları bularak gizli nesneler tespit etmek ve koleksiyonunuzu genişleterek yolunuza devam etmektir.

Macera boyunca size arkadaşlık edecek sevimli bir peri ile esrarengiz mekanlara yolculuk yapabilir ve yüzlerce ipucuna ulaşabilirsiniz. Sürükleyici ve merak uyandırıcı gizli nesne sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı objenin bulunduğu yüzlerce gizli nesne görseli yer almaktadır. Bu görselleri yakınlaştırarak dikkatle incelemeli ve gizlenmiş objeleri bularak seviye atlamalısınız. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız Item Hunter, binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan ve macera dolu hikayeler barındıran kaliteli bir yapım olarak öne çıkmaktadır.